Un Mini PC davvero professionale ad un prezzo che non ti aspetti

Scende al minimo storico su Amazon uno dei Mini PC più interessanti per la sua connettività estesa rispetto ai dispositivi tradizionali e un design estremamente curato. Sto parlando dell’Aerofara 5 Pro, un computer pensato per i professionisti con un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante, disponibile per soli 320 euro su Amazon.

Mini PC Aerofara 5 Pro: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale con uno chassis realizzato completamente in metallo, ed un coperchio texturizzato che gli dona un aspetto elegante, ma futuristico. All’interno ospita un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz. Ad affiancarlo ci sono ben 16GB di memoria RAM e un SSD 512GB, naturalmente espandibili. L’SSD preinstallato può essere sostituito con una soluzione più capiente e non manca l’alloggio per un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione dalle ottime prestazioni, ideale per le funzioni d’ufficio come la gestione dei documenti con il pacchetto Office. La CPU, inoltre, seppur non inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft, rispetta tutti i requisiti per effettuare l’aggiornamento a Windows 11, in maniera completamente gratuita. In questo modo potrai passare al nuovo sistema operativo rendendo il computer ulteriormente reattivo e veloce.

Dal punto di vista della connettività, invece, troviamo un ventaglio di porte davvero eccezionale. Le USB ammontano a ben 6 di cui quattro con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono ben 3: una HDMI, una DisplayPort e una VGA che consentono di collegare contemporaneamente fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima stabilità e velocità della rete. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual-band ed il Bluetooth 5.1.

Grazie ad uno sconto del 15%, l’Aerofara 5 Pro è disponibile su Amazon a soli 322 euro per un risparmio di quasi 60 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.