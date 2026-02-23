Un monitor che diventa visione: ASUS ProArt 4K IPS scontato di 150€

Lavori professionali richiedono attrezzatura professionale. Anche nel campo del computer è così e ASUS ProArt è il monitor che sa bene che le caratteristiche fanno la differenza. Questo straordinario dispositivo rende la visione arte, nel vero senso della parola. Se stai cercando uno schermo di grande qualità e con una precisione di colore specifica, hai trovato il modello ideale. Adesso disponibile su Amazon, hai l’opportunità di risparmiare il 29%: compralo a soli 376€ subito.

ASUS ProArt è un monitor fuori dal comune: le sue specifiche

Non solo bello dal punto di vista estetico, ma anche comodo e funzionale. Sulla scrivania, il monitor ASUS ProArt fa la sua figura e rende le tue ore davanti allo schermo pratiche. Infatti puoi sistemarlo come preferisci grazie al suo supporto con cui regolare l’altezza, il Pivot, lo swivel e il tilt. L’angolazione perfetta esiste e sei tu a trovarla.

Creato ad hoc per chi ha necessità di prestazioni avanzate, il dispositivo ti ammalia subito con il suo schermo IPS da 27″ dai bordi sottili. La risoluzione 4K UHD da 3840x2160p rende ogni dettaglio il più realistico possibile, ma ad amplificare la qualità finale ci sono altre due tecnologie da non sottovalutare: la precisione di colore DeltaE e una gamma 709 colori pronti a rendere ogni immagine realtà. La potenza di questo dispositivo sta nella sua calibrazione individuale e verificata da Calman per una precisione senza difetti. Conta che puoi sperimentare anche con le preimpostazioni ProArt integrate e soddisfare ogni tua esigenza. Infine, la sua connettività è avanzata per poterlo collegare a tutti i tuoi dispositivi e usarlo senza limiti. Sul pannello posteriore trovi:

porta USB C;

HDMI;

DisplayPort;

HUB USB;

jack audio da 3,5mm.

Il grande sconto di Amazon

Il ribasso del 29% su Amazon non è da sottovalutare. Il prezzo del monitor ASUS ProArt crolla di circa 150€ e ti permette di concludere un affare. Cosa aspetti? Compralo subito a soli 376€ ora.