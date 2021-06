Un monopattino per i tuoi video, con meno di 30€

Ci son video e fotografie che solo una mano ferma, una posizione impossibile e la giusta circostanza sono in grado di scattare. Oppure ci si può far aiutare da strumenti tanto assurdi quanto utili, poiché in grado di mettere assieme la stabilità della posa, la fluidità del movimento e la capacità di raggiungere posizioni ove il braccio non potrebbe arrivare. Questo ne è un esempio: quante idee puoi sprigionare con un aggeggio simile tra le mani?

Foto e video su quattro ruote

Si tratta di un vero e proprio monopattino con ruote in gomma, le cui caratteristiche sono pensate esplicitamente per catturare immagini attraverso lo scorrimento della macchina fotografica o dello smartphone su un piano. Le ruote in gomma (silenziose ed in grado di calmierare eventuali imperfezioni sul percorso) sono solo uno dei dettagli che costituiscono la natura di questo strumento.

Il perno centrale consente l'aggancio con filettature da 1/4″ e 3/8″, per fotocamere e adattatori standard; l'anima in alluminio garantisce massima leggerezza e solidità. Le ruote possono inoltre essere orientate secondo l'angolo desiderato, così da consentire tanto un movimento rettilineo quanto un percorso curvo prestabilito: l'angolo può essere definito in anticipo con somma precisione.

Con meno di 30 euro è possibile dotarsi di uno strumento che risolve molte situazioni e che consente riprese estremamente creative. L'effetto scorrimento (pur se con metrature limitate) può essere raggiunto anche con appositi binari, ma con costi ben superiori: questo carrellino su gomma può invece adattarsi a molte circostanze, restituendo effetti del tutto speciali che solo la tua creatività potrà ora andare ad immaginare.