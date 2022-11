Un nuovo MacBook Air in offerta a meno di 1000€: grazie Black Friday

Volevi che il Black Friday 2022 fosse l’occasione per portarti a casa un nuovo MacBook Air? Avevi ragione: il modello 2020 con chip M1, display Retina da 13 pollici, 8 GB di RAM e SSD da 256GB è in offerta a 959 euro, con uno sconto importante rispetto al prezzo di listino di 1229 euro.

Aggiungilo al carrello adesso, completa l’ordine e, grazie alla disponibilità immediata e alla spedizione Prime inclusa potrai riceverlo a casa nel giro di pochissimi giorni. Se hai una carta di credito, inoltre, puoi pagare in 5 comode rate mensili da 191,80 euro ciascuna.

MacBook Air 2020: sempre splendido, sempre attuale, ora in offerta

MacBook Air 2020 non è certo un laptop che avrebbe bisogno di prestazioni: il suo spettacolare display Retina da 13,3 pollici esalta un livello di dettaglio delle immagini incredibile, con un testo nitido e definito e colori più brillanti.

Facile da usare e configurare, il MacBook Air è subito pronto per entrare in azione, dandoti la possibilità di affrontare anche le sfide più impegnative grazie al processore Apple M1 con CPU 8 core e 8GB di RAM ultraveloce affiancata da un SSD rapidissimo da 256GB.

La batteria dura tutto il giorno e ti fa compagnia fino a 18 ore a seconda dell’utilizzo che ne fai. Progettato per lavorare, giocare e per lo studio con una miriade di applicazioni disponibili, MacBook Air è il regalo perfetto per questo Black Friday. Specialmente se puoi acquistarlo in offerta con quasi 300 euro di sconto.

