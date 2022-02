Un pc per tutto in un piccolo spazio con questo Mini PC

Non devi per forza rinunciare alle prestazioni per avere un computer abbastanza piccolo da portare sempre con te. Con il Mini PC Snunmu GK3 avrai una macchina capace di gestire i tuoi flussi di lavoro, aggiornabile a Windows 11, con meno di 200 euro grazie allo sconto su Amazon.

Mini PC Snunmu GK3: caratteristiche tecniche

Il computer offre uno chassis completamente in metallo piuttosto elegante in una colorazione antracite, con una barra laterale per i LED di stato. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. A supportare la CPU ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 128GB. Naturalmente, l’archiviazione di massa può essere agevolmente estesa, sia attraverso la sostituzione dell’SSD che con l’aggiunta di un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione piuttosto performante sia per il lavoro d’ufficio che per l’ambiente domestico. Il processore consente di gestire in maniera veloce e fluida il sistema così come il pacchetto Office e la navigazione. Seppur pensato per l’utilizzo professionale, è un’ottima soluzione in alternativa ai tradizionali mid-tower per ridurre notevolmente l’ingombro. All’interno, infatti, è inclusa la staffa VESA per fissare il computer direttamente al monitor.

Come premesso il computer può essere aggiornato a Windows 11 non appena sarà disponibile l’upgrade in maniera completamente gratuita. Il pannello I/O offre quattro porte USB di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Ben tre, invece, le uscite audio/video che consentono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che attraverso la connessione via cavo garantisce la massima velocità e stabilità della rete. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon di ben 50 euro, il Mini PC Snunmu GK3 è disponibile a soli 195,90 euro su Amazon.