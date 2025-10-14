Un piano cloud per sempre? Scegli pCloud con uno sconto fino a 700€

Con pCloud metti i tuoi dati al sicuro online con un servizio facile da usare, veloce e soprattutto totalmente sicuro. Questa piattaforma, con sede in Svizzera, segue infatti i più severi standard mondiali sulla privacy dei dati e si serve di una crittografia robusta che mantiene i tuoi file a prova di attacco. Il grande vantaggio è che puoi avere uno spazio tuo a vita con uno sconto che arriva fino a 700 euro.

Sono tre infatti i piani proposti da pCloud: il primo è un Premium da 500GB che puoi avere 199 euro invece di 299. La soluzione intermedia, Premium Plus da 2TB, è disponibile a 399 euro invece di 599. Infine, c’è il piano Ultra da 10TB a un prezzo di 1190 euro invece di 1890.

In tutti i casi avrai fino ad un massimo di 2TB di traffico link condiviso con il quale potrai permettere ad altre persone di trasmettere e scaricare contenuti al tuo cloud tramite link condivisi forniti da te.

Potrai accedere al tuo spazio da qualsiasi luogo su laptop, smartphone o tablet, con una sincronizzazione automatica e immediata su ogni dispositivo da cui avrai effettuato l’accesso e, come detto, la possibilità di generare link da inviare a persone fidate per permettere il download di alcuni contenuti. Infine, avrai modo di impostare un backup automatico dal tuo PC così da avere la certezza totale di non perdere mai più un file.