Un po' cuscino, un po' scrivania: per tablet e laptop

Un consiglio: inizia a curiosare quelle che potrebbero essere le migliori idee di regalo per Natale. Il motivo è presto spiegato: il Black Friday sta per arrivare, i problemi nelle consegne sono ampiamente prevedibili e scoprire anzitempo l'idea e l'offerta giusti potrebbe fare la differenza. Le idee originali non mancano e spesso e volentieri risolvono problemi quotidiani che rendono il regalo particolarmente intrigante. Un esempio? Un appoggio da lavoro per tablet, utile tanto per il lavoro, quanto per la lettura, quanto per lo studio.

Morbido sotto

Un'immagine spiega più di mille parole, dopodiché potrai procedere dritti al click per metterlo nel carrello prima che scada lo sconto disponibile oggi:

Uno spazio per fissare il tablet in posizione verticale inclinata; uno spazio ideale per una tastiera mobile; un tappetino per mouse che faciliti l'eventuale uso dello stesso; una lampada led magnetica eventualmente removibile. Il tutto con un accorgimento speciale che rende questo tavolo da lavoro differente da quello che è un semplice piano di appoggio: un cuscino nella parte posteriore che rende il tutto più comodo e più fruibile.

Cuscino sotto, scrivania sopra. Una maniglia per rimetterlo in ordine ed un peso di appena 1,15Kg. Oggi l'offerta Amazon porta il prezzo da 28,99 a 24,64 euro e l'idea di Natale per amici e familiari è servita. Ma lo sappiamo: ci stai facendo un pensierino anche per te stesso. Niente male come appoggio per le serate sul divano e l'appoggio di un “second screen” mentre si guardano le partite, vero?