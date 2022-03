Un regalo originale per la Festa del Papà? Questi guanti con luci integrate

Se sei in cerca di un regalo originale e dell’ultimo momento per la Festa del Papà 2022 abbiamo quello che fa per te. Dei guanti impermeabili! E no, non si tratta dei soliti banali accessori, ma di guanti con luce a LED integrata, che puoi acquistare adesso in offerta a soli 12,74 euro!

Potrà sembrare un regalo inutile: al contrario! Dei guanti con luce incorporata possono essere utili in diversi casi: prova ad immaginare delle situazioni in cui serva avere una luce a portata di mano, magari durante una manutenzione dell’auto. Con questi guanti avrai tutto incorporato e tu o chi riceverà il tuo regalo potrà lavorare nella massima comodità.

Il regalo geniale per la Festa del Papà 2022: perché dovresti scegliere questi guanti con luce incorporata

I guanti con luce LED incorporata che ti proponiamo in questa occasione sono prodotti da BIIB e sono realizzati in morbido tessuto elasticizzato. La loro peculiarità risiede, appunto, nelle due super luci LED integrate per permettere a chi li indossa di lavorare più facilmente in ambienti bui o scarsamente illuminati.

E non solo, perché possono rivelarsi compagni fondamentali anche in diverse situazioni di svago come il campeggio, la pesca notturna, un giro in bici o in canoa e molto altro ancora. Le luci sono alimentate da due batterie CR2016 ultrasottili, facilmente sostituibili sotto l’alloggiamento che ospita anche il pulsante di accensione.

Grazie al cinturino esteso, regolabile a proprio piacimento, non dovrai neanche preoccuparti della misura: possono essere adattati liberamente a seconda della circonferenza del polso tuo o di chi li riceverà in regalo. Il design in velcro rende poi questi guanti facili da indossare e da togliere.

Insomma, se stavi cercando un’ottima e originale idea regalo per la Festa del Papà 2022, o semplicemente vuoi acquistare un accessorio utile e senza dubbio innovativo, questi guanti con luce LED integrata ti permettono di far centro. Ora in offerta a soli 12,74 euro, possono essere il classico acquisto a basso costo che non rimpiangerai di aver fatto.

