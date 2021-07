Un Ultrawide è per sempre: -19% sul Samsung SJ55W

UltraWide come stile di vita (digitale). Se li stai guardando con curiosità da tempo, significa che hai già intuito tutti i vantaggi che possono offrirti. Se hai già maturato la giusta curiosità, significa che hai già capito cosa possa significare lavorare su uno schermo di questo tipo. Portare la diagonale a 34 pollici moltiplica le potenzialità e dimezza i tempi: lavorerai meglio e più in fretta, ridurrai fortemente le operazioni necessarie sulle tue schede aperte e potrai gestire informazioni a tutto schermo come prima nemmeno potevi immaginare. Se hai capito di cosa sto parlando, allora puoi capire quale vantaggio possa essere un investimento di 299,99 euro per un Samsung SJ55W da 34 pollici.

Un cambio di paradigma immediato, forte del suo rapporto 21:9 spalmato su un display con definizione 3440×1440. Di fatto è come avere due monitor affiancati, ma in realtà si tratta di avere a disposizione anche molto di più di questo: refresh rate da 75Hz, tempo di risposta da 4ms, funzionalità PIP (puoi permetterti anche questo su un display di queste dimensioni).

Lo sconto è pari al 19%, ma il vantaggio va ben oltre i soli 299 euro di spesa necessari: chi ha provato l'Ultrawide non torna indietro, soprattutto se lo si può applicare su gaming, fogli di calcolo, montaggi video o altre attività nelle quali ogni pixel in più è prezioso. Sul Samsung SJ55W la dimensione UltraWQHD è quella di un display di grado superiore, con prezzo in tono minore. Approfittane ora e una cosa è certa: indietro non si torna, un Ultrawide è per sempre.