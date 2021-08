Un vero e proprio computer da mettere in tasca: porta in vacanza questo nuovo PC Stick

Se stai cercando un Mini PC da poter portare ovunque, con la massima praticità e semplicità, Amazon ha esattamente ciò che ti serve. Stiamo parlando del Mini PC Stick NiPoGi, un computer appena approdato sul portale dell’e-commerce dal rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Come di consueto lo sconto è su un numero di pezzi limitati, quindi non possiamo garantire la disponibilità dell’offerta nel momento in cui leggerai questo articolo.

Mini PC Stick NiPoGi: caratteristiche tecniche

Ad equipaggiare il computer c’è un processore Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,7GHz. A questo si affiancano 6GB di memoria RAM DDR4 e 128GB eMMC per la memorizzazione dei dati. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, considerando le dimensioni simili ad una tradizionale pendrive. Tuttavia, rappresenta una soluzione piuttosto efficace ed efficiente per le piccole attività quotidiane, anche quelle professionali. Elaborare documenti con Office, seguire le lezioni a distanza o navigare in internet risulterà fluido e veloce. Lo stesso vale per l’intrattenimento, nel caso si voglia godere dei contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+. Un’ottima soluzione, infatti, come media center da portare in vacanza, per avere tutto l’intrattenimento possibile in un formato tascabile.

Anche dal punto di vista della connettività il computer non delude. Troviamo due porte USB 3.0 ad alta velocità che permettono di trasferire i file in maniera piuttosto rapida, grazie al bandwidth di 5Gbps. Allo stesso modo è possibile riprodurre i contenuti multimediali direttamente dalle periferiche esterne come hard disk, SSD o pendrive. L’uscita video è HDMI ed è integrata, il che consente di collegare la chiavetta direttamente al monitor o alla TV con una risoluzione fino a 4K. Molto interessante la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN, che offre le massime prestazioni di rete, grazie al cavo ethernet. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connessione di accessori come mouse e tastiera. Quest’ultima supporta fino a 10 dispositivi wireless connessi contemporaneamente. Insomma, una soluzione che non spicca per le performance, ma sicuramente dalla praticità imbattibile.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 159,90 euro con uno sconto di ben 60 euro sul prezzo di listino.