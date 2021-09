Un vero e proprio computer grande come una carta di credito con Raspberry

Se persino un Mini PC è troppo ingombrante per i tuoi gusti, o semplicemente sei un appassionato del DIY, allora l’unica soluzione è un Micro PC autocostruito. Quello che ti proponiamo, infatti, è il Raspberry Pi 4 Model B Starter Kit di Labists, un set completo e semplice per assemblare un vero PC, dalle dimensioni incredibilmente compatte.

Starter kit Raspberry Pi 4 Model B Labists: caratteristiche tecniche

Il pacchetto include tutto ciò di cui potresti avere bisogno per il tuo computer Raspberry, a partire naturalmente dal circuito. In confezione è presente l’SBC Raspberry Pi 4 Model B spinto da un processore Cortex-A72 quad-core da 1,5GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM LPDDR4 a 3200MHz ed una microSD da 64GB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma capace di gestire praticamente qualsiasi applicazione da ufficio, Office incluso. Ottima per le attività quotidiane come navigare o godere dei contenuti multimediali, anche in streaming da Netflix, Prime Video o Disney+. È una buona soluzione, infatti, anche come media center in sostituzione dei classici TV Box.

Insieme alla scheda, troviamo un pratico case con una griglia superiore dedicata al raffreddamento. Insieme a questo, infatti, è presente un generoso heatsink accompagnato da due ventole da applicare direttamente sul Raspberry. Dal punto di vista della connettività, il computer offre tutto ciò di cui si può avere bisogno. Le porte USB sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due, invece, le porte Micro HDMI che consentono di collegare 2 monitor contemporaneamente, in modo da ampliare l’area di lavoro. Chiudono le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 5.0. Due cavi Micro HDMI sono inclusi in confezione, così come l’alimentatore Type-C con switch on/off. Insomma, un pacchetto completo per chi vuole un computer estremamente compatto, senza eccessive rinunce grazie ad una dotazione hardware di tutto rispetto.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il kit può essere acquistato su Amazon a soli 144,99 euro.