Un vero media center da mettere in tasca: Mini PC Stick Z8350 scontato di 70 euro

Se sei alla ricerca di un Mini PC per le attività quotidiane, ma il più piccolo possibile, abbiamo una soluzione perfetta per te. Si tratta del Mini PC Stick Z8350, un computer letteralmente tascabile equipaggiato con processore Intel, in grado di fornire tutti gli strumenti per il lavoro e l’intrattenimento.

Mini PC Stick Z8350: caratteristiche tecniche

Concentrandoci proprio sulle dimensioni, il computer è poco più grande di una semplice pendrive, molto comodo da mettere in tasca, in borsa o nello zaino. Il processore che equipaggia il PC è un Intel Atom Z8350 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. A questo si affiancano ben 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria eMMC per il salvataggio dei dati. Nonostante le dimensioni, l’archiviazione di massa è espandibile di ulteriori 128GB, grazie ad un lettore per microSD integrato. Si tratta naturalmente di una configurazione senza grosse pretese, ma sufficiente per le piccole attività giornaliere. Che vogliate elaborare documenti con Office, piuttosto che navigare su internet o fruire dei contenuti multimediali, si tratta di una macchina dalle buone prestazioni. Un’ottima idea come media center da portare in vacanza per godere dei contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Due le porte USB di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento. Questo significa che connettere periferiche esterne come pendrive o hard disk non sarà assolutamente un problema. Potrai avviare i contenuti direttamente da queste o effettuare backup in maniera piuttosto rapida. L’uscita HDMI è integrata, il che permette di collegare la chiavetta direttamente alla TV o al monitor con una risoluzione massima di 4K. Non mancano, infine, connessione Wi-Fi dual band e Bluetooth per collegare periferiche esterne wireless come cuffie, mouse o tastiera. Insomma, una soluzione discreta dal punto di vista prestazionale, ma imbattibile sul fronte della facilità di trasporto.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, il PC è acquistabile su Amazon a soli 119,90 euro con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino.