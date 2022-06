Una cassa bluetooth tanto piccola quanto potente ad un prezzo ridicolo

Se le dimensioni non devono mai trarre in inganno, è il caso di questa piccola, ma potente cassa bluetooth che ti proponiamo oggi. Elari NanoBeat che, sì, è così minuscola proprio come sembra dalla foto, puoi acquistarla al prezzo ridicolo di appena 17,50€. Ad un costo…piccolo, scusa la ripetizione, ti porti a casa un altoparlante che ha ben altro da offrire oltre alle sue minute dimensioni.

Elari NanoBeat: la cassa bluetooth che porti in tasca

Elari NanoBeat è una cassa bluetooth con un diametro di appena 4 cm ed alta soli 3 cm. È la tradizionale ottima soluzione per fornire un suono all’interno di una stanza, condividere della musica con gli amici mentre si è in giro e, sorpresa, puoi utilizzarla anche come un auricolare!

Esatto, perché la cassa dispone di un microfono integrato direttamente nella custodia, che ti permette di utilizzarlo in modo comodo magari per delle videoconferenze organizzate all’ultimo momento senza la necessità di portare con te delle cuffie più ingombranti.

Oltre ad essere molto compatta, la cassa si contraddistingue per un design elegante e robusto, arricchito da una deliziosa luce LED nella parte bassa e una custodia in metallo per proteggerla dagli urti. Con una ricarica, garantisce fino a 5 ore di riproduzione.

Fatti questo regalo veramente mini approfittando di un prezzo eccezionale: a meno di 20€ puoi acquistare una cassa bluetooth dalle dimensioni decisamente ridotta, facilissima da portare in giro e comunque soddisfacente dal punto di vista delle prestazioni sonore.

