Una chiavetta USB su cui mettere il mondo sopra, 512 GB con poca spesa

Acquistare una chiavetta su cui salvare sopra il finimondo è praticamente facile. Apri Amazon ed ecco che trovi ciò che vuoi. Ad esempio c’è questo modello da 512 GB che costa persino poco. Se vuoi lo utilizzi per metterci sopra anche la tua intera biografia che tanto non si sa mai di questi tempi.

In metallo, resistente e trasformabile in un portachiavi te la porti a casa con 23,89€. Spesa minima, prestazioni ottime, cos’altro potresti volere.

Le spedizioni sono letteralmente gratuite e rapide su tutto il territorio italiano con Prime attivo sul tuo account.

Chiavetta USB 512 GB, ci fai quello che vuoi e te la porti a spasso

Se rientri nella categoria di persone che mettono a posto le pendrive dicendo “così mi ricordo dov’è” per poi perderla per sempre nei meandri di chissà quale cassetto, questa chiavetta USB fa al caso tuo.

Non solo è resistente ad urti e polvere, ma con l’anello già integrato la rendi il perfetto portachiavi. In questo modo quando ti serve sai già dov’è e non perdi tempo. Con 512 GB all’attivo utilizzarla per quello che vuoi è possibile. Non solo trasferisci i file da una parte all’altra, ma ci archivi anche sopra foto, musica, film, giochi, documenti. Fai un po’ tu.

E’ compatibile con qualsiasi sistema operativo ed ha dalla sua parte la tecnologia 3,0 che rende ogni operazione veloce e lineare senza perdita di dati.

In più, come ultima chicca, ti dico che è totalmente impermeabile… Caratteristica che non fa mai male, no?

Acquista al volo questa chiavetta USB da 512 GB su Amazon ora che è in promozione, per appena 23€ ne vale totalmente la pena. Le spedizioni sono gratuite, ti basta avere Prime attivo sul tuo account per riceverla in quattro e quattr’otto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.