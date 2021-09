Una gioia per le orecchie al minimo storico: auricolari Bose QuietComfort

Tra le tante offerte quotidiane di Amazon, non potevamo non riportarvi quella su un paio di auricolari tra i migliori in assoluto sul mercato. Stiamo parlando delle Bose QuietComfort, un paio di cuffie Bluetooth TWS con cancellazione del rumore attiva caratterizzate dalla inconfondibile qualità di Bose.

Auricolari Bose QuietComfort: caratteristiche tecniche

Partiamo subito con l’aspetto più interessante di queste cuffie, ovvero la cancellazione del rumore attiva. Queste hanno un sistema proprietario che permette di regolare l’ANC su diversi livelli, da una cancellazione totale alla modalità Trasparenza, passando per una via di mezzo che simula una cancellazione passiva. Si tratta di una feature decisamente interessante che permette di adattare l’audio a qualsiasi ambiente o circostanza. La durata della batteria è di 6 ore, a cui si aggiungono 12 ore grazie alla custodia di ricarica. È possibile ricaricare la custodia sia tramite cavo USB Type-C fornito in confezione, sia tramite ricarica wireless con un qualsiasi caricatore Qi (venduto separatamente).

Buona la dotazione di inserti StayHear Max in 3 diverse misure realizzati in silicone decisamente confortevoli quanto stabili. Di grande qualità anche i microfoni con cancellazione del rumore che garantiscono conversazioni chiare e cristalline. Non manca la certificazione IPX4 che fornisce la resistenza ad acqua e sudore, rendendo gli auricolari perfetti anche per l’attività sportiva. Ottimi i comandi touch, che insieme all’applicazione Bose Sound aprono un ampio ventaglio di funzionalità. Questi, infatti, rilevano tocco, pressione e scorrimento così da poter gestire qualsiasi cosa direttamente dagli auricolari. Volume, chiamate, tracce e comandi vocali saranno accessibili semplicemente sfiorando.

Grazie ad uno sconto del 25%, esclusivamente per la variante nera, gli auricolari Bose QuietComfort possono essere acquistati su Amazon a soli 209,83 euro.