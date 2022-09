Una licenza perpetua di Office a 12 euro? È possibile con Godeal24

Ormai gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado sono rientrati sui banchi, e in molti si trovano davanti alla necessità di acquistare una nuova licenza di Office, per elaborare testi e grafici. Se vi è capitato di fare un giro sullo store Microsoft avrete visto che i prezzi sono spesso molto impegnativi, anche per la sottoscrizione annuale Microsoft 365, soprattutto in questo periodo di forte instabilità economica.

La soluzione di Godeal24

Non serve avere un budget astronomico, superiore ai 300 euro per le versioni più costose, per soddisfare le necessità di nuove licenze Microsoft, grazie alle offerte che Godeal24, negozio online specializzato nella rivendita di licenze, ha preparato in questi giorni. Si tratta di una delle offerte più convenienti viste finora, sia che stiate cercando il recentissimo Office 2021, sia che vogliate una versione precedente come Office 2019 oppure Office 2016.

Il vantaggio diventa ancora superiore se avete amici o parenti che si ritrovano nella condizione di dover acquistare una licenza di Office o di Windows. In questo caso infatti i prezzi diventano ancora più convenienti grazie ai pacchetti multilicenza. Queste offerte, ad esempio, sono accessibili anche senza dover inserire un codice sconto:

Se avete appena assemblato un nuovo PC fisso, avete acquistato un notebook privo di licenza o se più semplicemente vi serve una licenza di Windows 10 o Windows 11 per aggiornare il vostro vecchio PC, allora Godeal24 ha le offerte anche per voi:

Come vedete si tratta di prezzi davvero vantaggiosi, ancora di più se li andate a paragonare con quelli dello store ufficiale Microsoft, destinati a scendere ancora se sceglierete di acquistare un bundle, così da avere sia una licenza di Windows che di Office. Vi basta in questo caso usare il codice GOLE62 per ottenere uno sconto del 62% sui seguenti bundle:

>>> Altre promozioni

Avete un piccolo server aziendale, o un server in ufficio dove salvate tutti i dati? GoDeal24 ha la soluzione anche in questo caso con il codice GOLE50 che vi offre uno sconto del 50% su queste licenze particolari:

Godeal24 non è un negozio che vende esclusivamente sistemi operativi e suite da ufficio Microsoft, offrendo infatti anche una vasta selezione dei migliori strumenti pensati per migliorare la sicurezza e la produttività al lavoro. Qui sotto trovate solo alcuni esempi, ma a questo indirizzo è disponibile una selezione decisamente più vasta.

In questo caso il risparmio arriva al 90% rispetto al prezzo d’acquisto, con la certezza che avrete comperato licenze originali al 100%. Godeal24 infatti conosce la storia di ogni licenza che vende, visto che le acquista da società che sono interessate a dismetterle per inutilizzo. Si tratta quindi di licenze sono valide a vita e che una volta attivate vi permetteranno di ricevere tutti gli aggiornamenti ufficiali senza alcun problema, così da avere sempre prodotti sicuri e arricchiti con nuove funzionalità.

Se state cercando qualche conferma sull’affidabilità del rivenditore, arriva in vostro soccorso Trustpilot, dove Godeal24 ha ottenuto il 98% di recensioni con il massimo punteggio disponibile. Ricordate infine che per qualsiasi informazione, sia prima che dopo l’acquisto, potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?

È importante sapere che esistono due tipi di licenze. Commerciale, che può essere acquistato anche dal Microsoft Webshop, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. In termini di funzionalità, entrambi sanno la stessa cosa.

Le chiavi software usate possono essere vendute completamente legalmente nell’Unione Europea secondo una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Tuttavia, esiste una differenza nel supporto e nell’utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all’hardware su cui è stata attivata per la prima volta.

Il negozio web Godeal24.con vende le cosiddette licenze OEM. Questi sono stati acquistati da Microsoft – a un prezzo migliore rispetto a quelli commerciali – da Microsoft, che assembla, ad esempio, PC e laptop. Alcune copie OEM non vengono utilizzate dai clienti originali ma sono vendute in commercio.

Godeal24.con vende circa 1.500 licenze in tutto il mondo ogni giorno, quindi ne acquista una al minuto. I rimborsi in garanzia si verificano solo nell’1% dei casi.

In collaborazione con GoDeal24