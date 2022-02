Una pioggia di premi per Kaspersky

Il mercato della sicurezza informatica è, oggi, saturo di proposte, aziende, offerte e servizi. Tutti promettono le prestazioni e i prezzi migliori, ma come capire quali sono davvero i più adatti alle nostre esigenze? Le recensioni online sono una soluzione veloce, ma è anche vero che non tutti gli utenti che le lasciano possiedono le giuste competenze. Per questo motivo esistono dei grandi laboratori che, in veste di esaminatori, si occupano di valutare le soluzioni di sicurezza disponibili in rete attraverso una serie di severi criteri e parametri. Kaspersky, azienda specializzata nello sviluppo di software di sicurezza informatica, ha fatto incetta di premi e riconoscimenti: per festeggiare l’occasione, ha attivato un’offerta speciale che permette di risparmiare fino al 60% su Kaspersky Home Digital Security.

Kaspersky: perché è consigliato dagli esperti

Durante i test messi a punto dai laboratori esaminatori, Kaspersky ha ottenuto alcuni fra i punteggi migliori. AV-Corporatives, organizzazione austriaca che testa soluzioni di sicurezza da più di 20 anni, ha assegnato a Kaspersky Internet Security il prestigioso premio Product of the Year per il 2020, poiché ha eccelso in tutti i test superando la concorrenza. Inoltre, ha successivamente ricevuto premi annuali per ogni categoria: un esempio è il riconoscimento Real-World Protection 2020 GOLD per le alte prestazioni di difesa dalle minacce e falsi positivi minimi, oppure l’Advanced Threat Protection 2020 GOLD (il secondo consecutivo) per la migliore protezione dalle minacce bodiless ed exploit per le vulnerabilità.

AV-TEST GmbH, istituto di ricerca tedesco, ha invece assegnato a Kaspersky Internet Security il punteggio massimo in quattro serie di test, decretandolo uno dei migliori antivirus per Windows, macOS e dispositivi Android. Ottime valutazioni anche sul fronte VPN: Kaspersky Secure Connection ha mostrato le migliori velocità di trasferimento dati sia tra diversi continenti che per la navigazione in incognito, nonché il miglior throughput sulle reti torrent. Infine SE Labs (laboratorio britannico) ha testato sia i prodotti dedicati agli utenti privati che alle aziende, che in entrambi i casi ha ottenuto i punteggi massimi classificandosi al primo posto nel Total Accuracy Rating.

Kaspersky Home Digital Security, sconti fino al 60%

Insomma: questo è il momento perfetto per scegliere Kaspersky come soluzione di protezione per i vostri dispositivi. L’azienda ha attivato una promozione speciale, a tempo limitato, che consente di risparmiare fino al 60% di sconto sui prodotti di Kaspersky Home Digital Security, fra cui Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security e Kaspersky Total Security. Quest’ultimo, al prezzo scontato di 31,99 euro, è la soluzione più completa e con tantissime funzionalità, utilissime per una vasta gamma di dispositivi – da quelli con sistema operativo Windows e macOS, fino ad Android ed iOS. Qualche esempio? Fra le più interessanti troviamo: protezione antivirus in tempo reale, anti-phishing e protezione pagamenti, VPN intelligente, navigazione privata e password manager.

