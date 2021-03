Una scrivania angolare con soli 90 euro? Si può

Come allestire rapidamente un ufficio per lo studio o lo smart working spendendo il meno possibile, ma avendo a disposizione tutto lo spazio necessario per pc, libri, laptop, smartphone, matite e quant’altro? Amazon mette oggi a disposizione una scrivania angolare di grandi dimensioni ad un prezzo del tutto minimo, consentendo così di allestire il proprio spazio con un semplice click; bastano 90,01 euro.

Una scrivania con soli 90 euro

Lo sconto del 17% porta ancora più in basso un prezzo che era già minimo di per sé e che rimarrà appetibile anche dopo il termine dell’offerta lampo odierna (probabilmente nel giro di poche ore il prezzo tornerà già quello tradizionale).

Le dimensioni sono pari a 150×150, con 55cm di larghezza e 76cm di altezza: un ampio sviluppo laterale, quindi, per una profondità sufficiente all’utilizzo di tastiera e display. Un formato simile ben si presta ad arredare l’angolo di una camera nella quale si vuol tenere meno spazio possibile, ma dove occorre creare una postazione dedicata tanto per l’home working quanto per lo studio o il gioco. Il tutto pesa 27,5Kg e può essere montato con estrema facilità. La finitura superficiale è lucida ed il telaio è verniciato a polvere con struttura X-Form.

Due i colori disponibili al medesimo prezzo: acero bianco (tonalità più chiara e sfumata) o quercia (tonalità più scura e con venature più marcate). La soluzione angolare, ovviamente, ben si adatta ai locali più angusti, ove più difficilmente è possibile trovare un muro che sviluppi una lunghezza sufficiente per allestire tutto quanto l’occorrente. La possibilità di liberare un angolo in una camera qualsiasi, invece, permette di creare un ambiente operativo ben organizzato, ove poter svolgere le proprie attività con la giusta concentrazione. Anche questo, del resto, richiede l’home working in questa fase di risposta emergenziale alla pandemia.