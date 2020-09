Una tavoletta grafica digitale a soli 35 euro

Compatibile con Windows, macOS e Android, la tavoletta grafica digitale oggi in sconto del 35% su Amazon è un affare da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo di questo tipo e per chi non avendone mai provata una ne è incuriosito: la si può utilizzare per il disegno così come per la scrittura a mano libera digitalizzando poi gli appunti presi. Ancora per alcune ore e fino a esaurimento delle unità disponibili il modello Huion Inspiroy H640P può essere acquistato al prezzo di 35,69 euro.

Huion Inspiroy H640P: tavoletta grafica in offerta

Inclusa una penna che non richiede alcun tipo di ricarica non essendo dotata di batteria interna in grado di riconoscere 8.192 livelli di pressione. La connessione con i dispositivi avviene tramite cavo micro-USB. Sul lato sinistro sono presenti tasti personalizzabili ai quali associare i comandi utilizzati con maggiore frequenza. Tutto questo in dimensioni pari a 260x148x8 mm e con un peso che si attesta a 760 grammi.

Tra i software compatibili citiamo PhotoShop, illustrator, Sketchbook, 3D Max, Maya, AutoCad, CorelDraw, CorelPainter, Clip Studio Paint, Sai, Misschief, Art Rage, Expresii, Kirta, MediBang Paint Pro e Inkscape. Come scritto in apertura l’offerta di Amazon con il sconto del 35% sul prezzo di listino è valida solo per oggi e fino all’esaurimento delle unità in promozione.