Una VPN completa a poco più di 1 euro al mese: ora è possibile

Con PrivadoVPN è possibile accedere all’offerta giusta per una VPN illimitata con un prezzo ridotto al minimo possibile: il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese e con anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN, qui di sotto.

Una VPN da 1 euro al mese

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN completa, con la possibilità di criptare il traffico dati e una politica no log per una connessione sicura (anche quando si utilizza una rete pubblica) e senza tracciamento. In aggiunta, il servizio mette a disposizione degli utenti un network di server sparsi in tutto il mondo.

In questo modo è possibile selezionare un server situato all’estero per connettersi a Internet evitando blocchi geografici e censure online. L’uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea e sempre senza limiti di banda.

PrivadoVPN ha tutto quello che serve a chi ha bisogno di una VPN completa, da utilizzare su tutti i propri dispositivi, sempre senza limitazioni. Il costo è di 1,11 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono il servizio c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni, in modo da provare il servizio ed eventualmente richiedere il rimborso di quanto speso al momento dell’attivazione.

Considerando il prezzo, la qualità e la completezza della VPN e tutti i servizi accessori proposti, in questo momento, PrivadoVPN rappresenta la soluzione giusta per tantissimi utenti. L’offerta è disponibile, per un breve periodo di tempo, tramite il box riportato qui di sotto.