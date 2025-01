Una VPN è indispensabile per lavorare da remoto in sicurezza

Ormai lo smart working non è più un concetto astratto per i lavoratori italiani, che hanno preso familiarità con la nuova modalità di lavoro in occasione della pandemia. Non tutti sanno però quali sono i rischi che si corrono lavorando da casa, o più in generale da remoto, sia per i propri dati che quelli aziendali.

È fondamentale che la rete a cui ci si collega sia sicura, per evitare che un hacker intercetti le informazioni sensibili come password, dati dell’azienda per cui si lavora, numeri della carta di credito e altro ancora. E lo strumento migliore a cui affidarsi per rendere la propria connessione privata è una VPN, il servizio di rete privata virtuale che crea un tunnel crittografato tra il proprio dispositivo e il server VPN, andando a nascondere così tutti i dati in ingresso e in uscita.

Una delle migliori VPN per chi lavora in smart working è NordVPN, che ha dalla sua funzionalità extra quali Threat Protection Pro e Meshnet. Al momento i piani di due anni sono in offerta da 3,39 euro al mese per 24 mesi, con la possibilità di richiedere la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Le funzionalità extra di NordVPN

A differenza delle altre VPN presenti sul mercato, NordVPN aggiunge funzioni extra per migliorare ulteriormente la privacy e la sicurezza online dei suoi utenti, anche per chi lavora da remoto. Tra queste si annoverano Threat Protection Pro e Meshnet.

Threat Protection Pro è una funzione proprietaria di NordVPN che blocca il download accidentale di file contenenti malware, il tracciamento dei dati, la pubblicità invasiva presente nei siti web ed eventuali tentativi di phishing. Meshnet invece contribuisce a creare una connessione protetta con i propri colleghi di lavoro, mantenendo al sicuro i dati aziendali più importanti e le proprie informazioni sensibili.

