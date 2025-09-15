Una VPN premium al prezzo più basso del mercato: la magia di PrivadoVPN

Se si è alla ricerca di una VPN premium dopo essere rimasti scottati in estate dall’utilizzo di un servizio di rete privata virtuale gratuito, con la priorità di spendere il meno possibile senza rinunciare alle prestazioni delle migliori VPN del settore, segnaliamo PrivadoVPN, ora in offerta a 1,11 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo.

Tra i principali punti di forza di PrivadoVPN si annoverano la funzionalità Kill Switch, attraverso cui gli utenti evitano che il loro IP sia esposto nell’eventualità che la connessione VPN cada, oltre che l’assenza di limiti di banda per traffico streaming o P2P. Inoltre, si conferma come uno dei migliori servizi per aggirare il blocco geografico, permettendo così di accedere ai propri contenuti streaming preferiti ovunque ci si trovi.

PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese per due anni

Sul servizio VPN messo in campo da PrivadoVPN è possibile fare affidamento per connettersi a una rete Wi-Fi non protetta in totale sicurezza. Può tornare utile, quindi, in aeroporto, oppure in treno, oppure ancora presso un bar o un hotel, quando si ha con sé il computer per compiere degli acquisti online o semplicemente navigare in Internet.

Un ulteriore caso in cui PrivadoVPN gioca un ruolo importante è nella visione dei canali italiani all’estero. Come molti sapranno, fuori dall’Italia la maggior parte dei contenuti streaming viene bloccata a causa delle restrizioni geografiche: il rimedio più efficace per evitare tale blocco è proprio l’utilizzo di una VPN, che è in grado di modificare la propria posizione virtuale.

L’offerta sul piano di due anni di PrivadoVPN, che prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni qualora il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, è valida per un periodo di tempo limitato.