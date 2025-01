Una VPN può rendere la tua vita più sicura? Sì, ecco come

Non c’è attività quotidiana che non svolgiamo online: dagli acquisti per la casa all’aggiornamento sulle principali notizie passando per il lavoro da remoto, il guardare gli eventi live o film e serie TV, fino al gioco e all’utilizzo dei social network. Un insieme di attività svolte da tutti i componenti della famiglia, giovani e adulti, con una serie di rischi per la sicurezza di ciascuno. Ogni attività online, infatti, lascia una traccia che può essere utilizzata da hacker e malintenzionati per fini illeciti. Senza sottovalutare i rischi legati alle frodi, ai furti dei dati sensibili e di quelli delle carte di pagamento o alla pubblicità aggressiva che si riceve dopo aver consultato un sito.

Questi sono i rischi che quotidianamente corriamo navigando online; con una VPN vengono tutti superati per un’esperienza di fruizione dei contenuti digitali non solo più sicura, ma anche più completa. Scarica ora Surfshark, una delle VPN più complete e convenienti in circolazione.

Come cambia la navigazione con la VPN di Surfshark

Attivando la VPN di Surfshark si naviga online con una connessione criptata con la quale nessuno, nemmeno il provider, può accedere alle proprie informazioni personali. La VPN, infatti, va a nascondere l’indirizzo IP del device da cui si sta navigando, rendendo impossibile tracciare le proprie attività online.

Inoltre la VPN di Surfshark consente di essere attivata su più dispositivi simultaneamente (senza limiti sul numero di device collegabili) così da poter beneficiare di questo tipo di navigazione anche quando ci si trova fuori casa o ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica.

Infine, aspetto non meno importante su cui porre l’attenzione, con la VPN chi lavora da remoto ha la certezza di proteggere i propri dati durante qualsiasi attività. Scarica Surfshark e attiva il piano migliore per la tua famiglia approfittando degli sconti disponibili.