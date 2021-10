Unicredit e JP Morgan: pagamenti facili verso gli USA

Unicredit e JP Morgan hanno annunciato in giornata l'avvio di un nuovo canale di pagamento tra Europa e Stati Uniti sfruttando la via maestra del servizio Swift Go (“strumento innovativo che consente a piccole imprese e consumatori di inviare somme di piccola entità ovunque nel mondo in tempi rapidi, in sicurezza e con tariffe competitive“).

Unicredit, un ponte verso gli USA

La banca italiana, unica nel circuito attivo su Swift Go, spiega in una nota che “i clienti UniCredit possono avvalersi sia della soluzione PayDirect di Jp Morgan che di Swift Go per effettuare pagamenti fino a dieci mila dollari verso qualsiasi filiale JP Morgan Chase negli Stati Uniti“. Il dettaglio più importante è quello afferente i clienti: le cifre saranno accreditate nel giorno stesso in cui la transazione è stata avviata e non vi sarà alcuna commissione per il beneficiario.

Il comunicato diramato spiega che si tratta del “primo passo nell'applicazione di Swift Go verso gli Stati Uniti, mentre ulteriori servizi verranno presto resi disponibili ai clienti di UniCredit nei diversi paesi europei in cui opera“: un ponte tra le due parti dell'Oceano, insomma, per rendere più facili operazioni di pagamento con metodologie innovative: