Unieuro anticipa il Natale: iPhone 15 tra le le offerte

Grandi occasioni, ancora per un paio di giorni, sullo store online di Unieuro, che ha deciso di anticipare il Natale con una serie di offerte hi-tech perfette per mettere il regalo giusto sotto l’albero (o per togliersi uno sfizio). Un paio di esempi: vale la pena segnalare gli sconti sul nuovo iPhone 15 di Apple nella versione da 128 GB (-80 euro) e sul notebook HP da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen e sistema operativo Windows 11 (-18%).

Le offerte di Unieuro che anticipano il Natale

È possibile sfogliarle tutte semplicemente visitando la pagina dedicata. Ci sono anche una TV 4K della serie LG NanoCell con diagonale da 43 pollici (-250 euro) da mettere in salotto, un tablet della linea Samsung Galaxy Tab con sistema operativo Android (-80 euro) perfetto per lo streaming e molto altro ancora, dalla macchina per caffé De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio (-35 euro) fino alla lavatrice di Hoover da 9 Kg a -49%, praticamente a metà prezzo. Attenzione: c’è tempo fino a mercoledì 6 dicembre per approfittare della promozione.

L’iniziativa Anticipa il Natale messa in campo da Unieuro è rivolta a coloro che vogliono portarsi avanti con l’acquisto dei regali da mettere sotto l’albero, risparmiando grazie agli sconti proposti. Nulla vieta, ovviamente, di approfittarne per concedersi uno sfizio, senza attendere il 25.

È possibile contare sulla disponibilità immediata dei prodotti elencati nella pagina dello store online dedicata promozione e sulla spedizione gratuita. Inoltre, si può scegliere se riceverli direttamente a domicilio (senza costi aggiuntivi) oppure ritirarli in negozio, in uno dei tanti punti vendita della catena distribuiti in tutta Italia. Quest’ultima opzione può risultare particolarmente comoda e utile per chi, durante la giornata, è fuori per lavoro, così da non essere costretti a rimanere a casa in attesa del corriere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.