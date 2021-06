Unieuro ti regala WOOW Bike: con la promo, la bici è gratis

Ti serve una bicicletta pieghevole da portare ovunque in vista dell'estate? Oggi te la regala Unieuro, grazie all'iniziativa Il Regalo è WOOW. Per ottenerla non bisogna far altro che acquistare uno tra i prodotti selezionati: ci sono smartphone, laptop, elettrodomestici, televisori, droni e molto altro ancora.

Il Regalo è WOOW: la promo di Unieuro

Il modello è quello di WOOW, con telaio pieghevole, penumatici di tipo fat (20″x4″) e cambio a sei rapporti, per un valore di listino pari a 299,90 euro. In alternativa, il cliente può scegliere il monopattino proposto dallo stesso marchio, aggiungendo solo 59,00 euro. Segnaliamo alcuni degli articoli che permettono di usufruire dell'offerta:

La promozione è valida fino al 24 giugno: tutti i dettagli e le modalità nella pagina dedicata.