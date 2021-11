UnionSine, HDD esterno a prezzo da Black Friday

Il Black Friday è finito, ma gli sconti della “settimana del Black Friday” continuano. Da alcune ore (e non durerà più a lungo, visto che le scorte disponibili stanno per terminare) è in offerta speciale l'apprezzato hard disk esterno UnionSine. A disposizione a prezzo d'occasione, però, soltanto una parte della gamma, dunque soltanto alcuni tagli di memoria possono essere acquistati in queste ore a prezzo di saldo:

L'hard disk da 2,5 pollici offre velocità in lettura da 120MB/s e in scrittura fino a 103 MB/s. Il design è stato immaginato per una doppia finalità: “Utilizzando una combinazione di strisce di logo specchiate e design antiscivolo , gli angoli arrotondati del contenitore sono più adatti per essere tenuto in mano“. Ergonomia al servizio della sicurezza, insomma, a maggior garanzia dei dati contenuti nel box.

Assicurata la piena compatibilità con PC, Mac e Chromebook.