TV da 32 pollici a 98€ con questo codice: ecco l'affare

Grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare la TV da 32 pollici del marchio UNITED al prezzo finale di soli 98,10 euro. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice SETTEMBRE2023 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. Le unità a disposizione sono limitate, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

UNITED: solo 98 euro per la TV da 32 pollici

Con il suo pannello HD Ready, è dotata di due ingressi HDMI ed è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Inoltre, integra una porta USB 2.0 e uno slot Ethernet per la connettività, oltre all’uscita per le cuffie. Nell’immagine qui sotto il suo design e quello del telecomando in dotazione. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 98,10 euro, la TV da 32 pollici di UNITED è perfetta per ogni ambiente della casa. Economica e completa, può essere acquistata in sconto grazie alla promozione di eBay di cui approfittare inserendo il codice SETTEMBRE2023 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento vero e proprio.

A proporre l’affare è un negozio italiano con all’attivo già quasi 250.000 feedback positivi ricevuti dai clienti sul marketplace. Se scegli di acquistarla subito, la riceverai direttamente a casa in pochi giorni con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.