Università La Sapienza ancora ferma: lavori in corso

L’Università La Sapienza di Roma risulta al momento ancora ferma. Dopo il guasto “al sistema informatico” avvenuto nella giornata di giovedì, tutte le attività dell’Ateneo sono state bloccate: una notifica inviata giovedì sera a tutti gli interessati ha fermato lezioni, esami, discussioni di Laurea e quant’altro. Ad oggi, a distanza di 48 ore, il problema permane ed il sito è ancora irraggiungibile.

Non si registrano problemi particolari, invece, presso i riferimenti online dell’Università online Unitelma Sapienza.

Università La Sapienza: lavori in corso

Per avere notizie ufficiali sulla situazione occorre pertanto rivolgersi ai social network ufficiali dell’Università, presso i quali giunge anzitutto una rassicurazione: non si è trattato di un attacco informatico, né da un indebito tentativo di accesso ai dati conservati sui server. Semplicemente, si ripete, si è trattato di un problema al sistema informatico e non viene specificata meglio la causa:

Le attività tecniche per il ripristino dei servizi informatici stanno proseguendo con la programmazione di interventi di sostituzione di parti mal funzionanti: l’indisponibilità dei servizi si protrarrà anche per la giornata di sabato 23 gennaio.

“Sostituzione di parti mal funzionanti” vuol dire tutto e nulla, ma c’è da immaginare un qualche problema di tipo hardware, la cui gravità dev’essere però stata tale da consigliare l’interruzione completa delle attività anche se tenute su piattaforme esterne. Al momento non è possibile sapere nulla più di quanto esplicitato in questi brevi post di allineamento. Sulla base di quanto indicato, insomma, è presumibile un rientro alle attività fin dalla giornata di lunedì. L’Università promette aggiornamenti non appena la situazione sarà sulla via del ripristino effettivo e completo.