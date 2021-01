La Sapienza, black-out informatico: stop agli esami

Un messaggio su Facebook ha chiuso le porte dell’Università La Sapienza di Roma a docenti e insegnanti. In un momento particolarmente delicato per il mondo dell’istruzione, con la necessità di operare da remoto gran parte delle attività, a mancare è stato il supporto informatico: un “guasto al sistema informatico” (non meglio definito) ha fermato le attività nella serata di ieri e a distanza di quasi 24 ore il sito dell’ateneo risulta al momento ancora irraggiungibile.

Difficile comprendere la natura dell’accaduto visto che molte delle attività sono gestite su Meet e pertanto non dovrebbero essere afferenti ad hardware o software proprietari. Le stesse domande se le pongono gli studenti rimasti improvvisamente fuori dalle loro aule virtuali.

La Sapienza: stop a esami e lezioni

Questo il messaggio della rettrice Antonella Polimeni:

Care Colleghe e cari Colleghi,

Care Studentesse e cari Studenti,

visto il prolungarsi dell’indisponibilità dei servizi informatici, per le motivazioni esposte dal Centro InfoSapienza, si ritiene opportuno sospendere per venerdì 22 gennaio 2021 le lezioni, le sedute di laurea e gli esami di profitto che prevedono l’utilizzo di tali servizi. Sono, inoltre, prorogate le scadenze di prenotazione agli esami di profitto e alle sessioni di laurea.

Consapevoli del disagio recato, sarà nostra cura comunicare la ripresa delle suddette attività non appena il Centro InfoSapienza avrà ripristinato i servizi informatici.

In assenza di un sito di riferimento (offline ormai da ore), la pagina Facebook è diventata pertanto il muro del pianto di quanti si sono trovati esami o discussioni d’esame rinviati, stretti nella morsa della pandemia e di un inatteso black-out. Al momento dall’Università non sono giunte indicazioni circa i possibili tempi di ripristino del sistema informatico.