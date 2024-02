L'Università della Pennsylvania lancia corso di laurea in AI

L’Università della Pennsylvania (Penn) è nota per essere una delle scuole più prestigiose e redditizie degli Stati Uniti. I suoi laureati hanno una maggiore probabilità di ottenere stipendi elevati rispetto a quelli di molte altre istituzioni.

Ora, la Penn offre ai suoi studenti una nuova opportunità di entrare nel mercato del lavoro con una specializzazione molto richiesta: l’ingegneria dell’intelligenza artificiale. Questa settimana, l’università ha annunciato il lancio del Raj and Neera Singh Program in Artificial Intelligence, il primo corso di laurea in ingegneria dell’IA in una scuola della Ivy League e uno dei primi negli Stati Uniti.

L’intelligenza artificiale: una tecnologia in rapida evoluzione e con grandi sfide

L’intelligenza artificiale è una tecnologia che sta rivoluzionando il mondo in vari settori, dalla medicina alla finanza, dall’arte alla sicurezza. Può avere applicazioni benefiche, come aiutare le persone a creare attività secondarie lucrative, ma anche usi pericolosi, come le truffe con cloni vocali e altri tipi di frodi. L’AI è un fenomeno destinato a crescere e a cambiare la società, e la Penn vuole formare la prossima generazione di ingegneri in grado di sfruttarla al meglio.

“L’avvio di un programma dedicato all’AI riflette il nostro impegno a preparare gli studenti a essere leader nell’ingegneria del XXI secolo”, ha dichiarato in un’e-mail alla CNBC Make It George Pappas, professore della UPS Foundation di trasporti presso la Penn Engineering e direttore del programma di IA. “Questo programma dedicato all’IA accelererà gli studenti a diventare leader dell’IA il più rapidamente possibile, al fine di affrontare le sfide della società il prima possibile”.

Il programma di ingegneria dell’AI della Penn

Il programma di IA della Penn offre cinque diverse specializzazioni che permettono agli studenti di focalizzare i loro studi su un’area specifica dell’intelligenza artificiale: apprendimento automatico, visione artificiale, robotica, linguaggio naturale e intelligenza umana.

Inoltre, il programma richiede agli studenti di seguire un corso di etica dell’AI, per sensibilizzarli alle implicazioni sociali e morali della tecnologia. Uno degli aspetti più interessanti, è che il programma della Penn è aperto a tutti gli studenti dell’università, indipendentemente dalla loro specializzazione. L’università ritiene che l’intelligenza artificiale sia una tecnologia trasversale, che avrà un impatto su molti altri campi di studio e di ricerca. Per questo motivo, la Penn continuerà a integrare gli strumenti e l’educazione all’IA negli altri programmi.

Il programma di AI della Penn inizierà nel semestre autunnale del 2024.