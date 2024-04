Uno dei migliori MOUSE di sempre è in SCONTO del -38%!

Razer è un marchio specializzato nella creazione di periferiche da gaming di alto livello. E il suo DeathAdder V3 è uno dei mouse adottato da un sacco di pro-gamer per via della sua forma ergonomica e delle sue caratteristiche al top. Grazie allo sconto Amazon del 38%, questo mouse diventa, ora, super-conveniente! Il suo prezzo iniziale di 79,99€, si abbassa ad appena 49,99€!

Tutte le caratteristiche del mouse Razer

Dotato di un sensore ottico Razer Focus Pro, questo mouse offre un tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, persino sul vetro. Questo significa che puoi godere di una precisione incredibile in ogni situazione di gioco, senza preoccuparti di perdere un solo colpo. Inoltre, gli switch ottici di terza generazione eliminano il rischio di doppi clic accidentali o ritardi di neutralizzazione del rimbalzo, garantendo una maggiore affidabilità e reattività.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il DeathAdder V3 è dotato della tecnologia Razer 8000Hz HyperPolling, che consente al mouse di comunicare con il PC fino a 8.000 volte al secondo. Questo si traduce in una latenza quasi zero e movimenti estremamente fluidi, consentendoti di reagire istantaneamente alle situazioni di gioco più impegnative.

Inoltre, il design è stato sviluppato in collaborazione con i migliori professionisti di e-sport, assicurando una presa comoda e sicura durante le lunghe sessioni di gioco. Il suo peso ridotto del 25% rispetto al modello precedente lo rende ancora più agile e maneggevole, consentendoti di eseguire movimenti rapidi e precisi con facilità.

Infine, il cavo SpeedFlex è progettato per offrirti la massima flessibilità e libertà di movimento, senza compromettere la resistenza e la durata nel tempo.

Migliora il tuo setup da gaming con il mouse Razer DeathAdder V3, al prezzo di soli 49,99€ grazie allo sconto del 38%!