Uno dei migliori Rasoi Elettrici è in FORTE SCONTO su Amazon (risparmierai 40€!)

Sei alla ricerca del rasoio perfetto? Probabilmente Philips OneBlade Pro 360 lo è. Questo perché combina un design ergonomico a una serie di funzioni che lo rendono il compagno ideale per ogni tipo di rasatura. Grazie all’incredibile ribasso di 40€, lo potrai far tuo per soli 69,99€ rispetto al prezzo originale di 109,99€!

Philips OneBlade Pro 360: tutte le caratteristiche

L’epicentro di questo dispositivo è la tecnologia OneBlade, caratterizzata da una lama che si muove estremamente rapidamente, eseguendo 12.000 movimenti al minuto. Questa lama è efficace anche sui peli più lunghi, mentre il doppio sistema di protezione, composto da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura semplice e confortevole.

La lama 360, un’innovazione di Philips OneBlade Pro 360, è progettata per flettersi in tutte le direzioni, offrendo la possibilità di rifinire e radere agevolmente anche nelle zone più difficili da raggiungere. Con meno passaggi e un maggiore comfort, questo rasoio si distingue come il compagno ideale per una rasatura impeccabile, anche nelle aree più sensibili.

Dotato di un pettine con 14 impostazioni di lunghezza (0,4-10 mm), consente di regolare uniformemente la lunghezza della barba. La lama a doppia direzione di taglio permette di creare contorni precisi e di rasare facilmente i peli di qualsiasi lunghezza.

Per chi desidera prendersi cura dei peli del corpo, il pettine per il corpo (3 mm) è l’accessorio ideale. Il rasoio offre così un ulteriore livello di protezione sulla pelle nelle zone più sensibili. La lama in acciaio inossidabile assicura una durata fino a 4 mesi di utilizzo. Quando è il momento di sostituirla, sulla lama compare un’icona di rimozione.

Non perdere altro tempo e prendi subito Philips OneBlade Pro 360 al prezzo scontato di 69,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.