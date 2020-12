Uno dei Mini PC più piccoli al mondo in offerta su Amazon

Oggi vogliamo suggerirvi un mini PC di un’azienda che delle soluzioni salvaspazio ne ha fatto un marchio di fabbrica. Stiamo parlando di Chuwi, ed in particolare del LarkBox Pro, uno dei computer più piccoli al mondo, ma dalle caratteristiche piuttosto interessanti.

Chuwi LarkBox Pro: caratteristiche tecniche

Innanzitutto il processore utilizzato per questo PC è un Intel Celeron J4125, una CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,7GHz. A questo si affiancano ben 6GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Potremmo considerarla una configurazione standard per un mini PC, se non fosse però per le dimensioni di questo dispositivo: 61mm di lunghezza e larghezza per 41mm di altezza. Stiamo parlando di un vero e proprio computer, grande all’incirca quanto una pallina da golf, un dispositivo tascabile a tutti gli effetti.

Come se non bastasse, anche sul fronte della connettività il PC non delude, e seppur limitata dalle dimensioni, troviamo davvero tutto ciò di cui si può avere bisogno. Le porte USB sono tre di cui una Type-C e le altre USB 3.0. Non manca l’uscita micro HDMI che permette di collegare un monitor 4K a 60 frame per secondo, così come il tradizionale jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono ed uno lettore di schede microSD. Presente anche un modulo wireless in grado di offrire connessione Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1.

Al prezzo di 152,15 euro su Amazon, con uno sconto di quasi 50 euro sul prezzo di listino, è sicuramente un prodotto interessante per la sua facilità di trasporto, sia per chi lavora che per chi studia.