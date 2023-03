UnPrisoned, guarda la prima stagione in streaming

Arriva una delle serie TV più attese della stagione. Parliamo di UnPrisoned, uno show ispirato ad una storia vera che è adesso disponibile con tutti gli episodi della prima stagione su Disney+. Puoi abbonarti adesso con un prezzo mensile di 8,99 euro e con il pacchetto annuale a 89,9 euro che di fatto ti regala due mesi.

UnPrisoned rappresenta il ritorno da protagonista di Kerry Washington, attore che abbiamo apprezzato in Scandal e Little Fires Everywhere.

Di cosa parla UnPrisoned, la nuova serie TV

UnPrisoned racconta la storia di Paige Alexander, una terapeuta disordinata ma perfezionista che si ritrova a crescere da sola il figlio adolescente. Per farlo, decide di raccontare la sua vita sui social network.

Il padre Edwin, uscito di galera dopo 17 anni, prova a rientrare nella sua vita e, nonostante una iniziale diffidenza, Paige decide di aiutarlo a reintegrarsi nella società. Le tante difficoltà scaturite da questa situazione diventano gli ingredienti principali di una commedia che promette di essere divertente e profonda.

La prima stagione di UnPrisoned è composta da 8 episodi che puoi guardare ora in diretta streaming su Disney+. Potresti scoprire una nuova serie TV da divorare nel giro di due pomeriggi.

