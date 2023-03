Unseen: come vedere la nuova serie in streaming

Fa il suo debutto oggi una nuova serie alquanto interessante, che mischia elementi caratteristici del filone thriller, altri del poliziesco e uno stile narrativo tipico del genere drammatico: Unseen. Una produzione sudafricana, che puoi vedere subito in streaming su Netflix (incluso nell’offerta Sky Q).

La nuova serie Unseen è in streaming: guardala subito

Gli episodi che compongono la prima stagione hanno ottenuto il rating 16+. Senza anticipare troppi dettagli sulla trama, così da non correre il rischio di inciampare in spoiler, lasciamo alla visione del trailer ufficiale pubblicato dalla piattaforma (sul servizio è disponibile il doppiaggio in italiano). Tutto ha inizio quando una donna viene a conoscenza della scomparsa del marito, mettendosi alla sua ricerca e finendo in un vortice di eventi inaspettati.

Una donna delle pulizie cerca disperatamente il marito, mentre una temuta organizzazione criminale fa riemergere vecchie tragedie, finendo per spingerla alla violenza.

Nel cast di attori troviamo Gail Mabalane nei panni della protagonista principale, oltre a Brendon Daniels, Hein De Vries, Waldemar Schultz, Vuyo Dabula, Ilse Klink, Mothusi Magano, Abduragman Adams e Shimmy Isaacs. La realizzazione è stata curata dagli stessi produttori di Blook & Water.

