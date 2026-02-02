 Più uomini che donne usano l'AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Più uomini che donne usano l'AI

Un nuovo report mostra che sono più gli uomini a utilizzare l'intelligenza artificiale, ma il divario di genere non è incolmabile.
Più uomini che donne usano l'AI
Business AI
Un nuovo report mostra che sono più gli uomini a utilizzare l'intelligenza artificiale, ma il divario di genere non è incolmabile.
ChatGPT

Chi utilizza di più l’AI, gli uomini o le donne? A svelarlo è un nuovo report pubblicato da Similarweb, la stessa fonte che il mese scorso ha certificato la forte crescita di Gemini e la flessione di ChatGPT (attendiamo i dati di inizio febbraio). Lo ha fatto nel modo più obiettivo possibile, analizzando il traffico generato verso i siti dei chatbot più importanti, a livello mondiale.

Ci sono più utenti AI uomini che donne

La risposta alla domanda è nel grafico qui sotto: sono di più gli uomini che si affidano all’intelligenza artificiale. facendo una media, sono il 60%. È interessante notare come ogni servizio abbia percentuali diverse. Ad esempio, la quota raggiunge addirittura il 67% su Grok. Non sarà in qualche modo collegato ai milioni di immagini sessualizzate create con lo strumento?

Servizi AI e utenza divisa per genere

ChatGPT sembra essere lo strumento AI più utilizzato dalle donne, lì sfiorano il 46% del totale. Ecco le percentuali nel dettaglio.

  • ChatGPT: 54,1% uomini e 45,9% donne;
  • Gemini: 58,7% uomini e 41,3% donne;
  • DeepSeek: 61,5% uomini e 38,5% donne;
  • Grok: 67,0% uomini e 33,0% donne;
  • Perplexity: 58,7% uomini e 41,3% donne;
  • Claude: 60,6% uomini e 39,4% donne.

Non è certo un divario di genere accentuato, lo dicono i numeri. A ogni modo, cosa potrebbe comportare? La conseguenza più diretta potrebbe essere quella legata all’addestramento che ognuno di noi fa, anche inconsapevolmente, utilizzando un servizio. Ogni feedback contribuisce alla sua evoluzione e un volume più elevato di riscontri provenienti dall’universo maschile potrebbe in qualche modo favorire la formazione di un’intelligenza artificiale più a misura d’uomo.

Cambiando argomento, ma restando nel territorio AI, un altro report interessante pubblicato in questi giorni da Similarweb è legato alla crescita del traffico generato verso Grokipedia, l’enciclopedia di Elon Musk. È aumentato in modo significativo nel mese di gennaio. Potrebbe aver partecipato al trend anche l’inclusione di citazioni nelle risposte generate da ChatGPT, come scoperto di recente.

Pubblicato il 2 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Grok: rimosso il ban in Indonesia, ma con condizioni

Grok: rimosso il ban in Indonesia, ma con condizioni
Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo

Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo
ChatGPT, Gemini e Copilot: il vincitore di Sanremo 2026 sarà...

ChatGPT, Gemini e Copilot: il vincitore di Sanremo 2026 sarà...
Da ChatGPT a Gemini: potremo importare le chat

Da ChatGPT a Gemini: potremo importare le chat
Grok: rimosso il ban in Indonesia, ma con condizioni

Grok: rimosso il ban in Indonesia, ma con condizioni
Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo

Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo
ChatGPT, Gemini e Copilot: il vincitore di Sanremo 2026 sarà...

ChatGPT, Gemini e Copilot: il vincitore di Sanremo 2026 sarà...
Da ChatGPT a Gemini: potremo importare le chat

Da ChatGPT a Gemini: potremo importare le chat
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
2 feb 2026
Link copiato negli appunti