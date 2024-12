Uonderbois è disponibile: come vedere tutti gli episodi in streaming dall'estero

Una delle principali novità del mese di dicembre 2024 e del periodo di Natale del catalogo di Disney+ è, senza dubbio, Uonderbois. Si tratta di una nuova serie TV, composta da 6 episodi, ambientata a Napoli. La serie racconta le avventure di cinque ragazzi in un contesto in uno scenario ricco di elementi fantasy.

Si tratta di un progetto davvero interessante, diretto da Giorgio Romano e Andrea De Sica e con un cast molto ricco che include anche Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo. Tutti gli episodi di Uonderbois sono disponibili in streaming su Disney+. Per seguire la serie, quindi, basta attivare un abbonamento alla piattaforma, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

Per vedere Uonderbois in streaming dall’estero, invece, può essere necessario attivare una VPN, andando poi a selezionare un server italiano per la connessione. In questo caso, la VPN da attivare è NordVPN, ora proposta al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

Uonderbois: come vederlo in streaming dall’estero

La nuova serie Uonderbois è un’esclusiva Disney+. Di conseguenza, per vederla in streaming bisogna avere accesso alla piattaforma, attivando un nuovo abbonamento. Chi si trova all’estero potrebbe aver bisogno di una VPN, dopo aver attivato Disney+, per poter accedere al catalogo e guardare la serie.

Basta attivare NordVPN, sfruttando l’offerta in corso. La VPN ha un costo di 2,99 euro al mese. Successivamente, bisogna installare l’app sul proprio dispositivo e selezionare un server italiano, in modo da ottenere un IP italiano.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Uonderbois: il trailer ufficiale