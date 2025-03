Uova di Pasqua ufficiali PlayStation in SCONTO -30% su Amazon

Segnaliamo gli sconti sulle uova di Pasqua ufficiali di PlayStation che Sony ha realizzato in collaborazione con KitKat. Uniscono il gusto del cioccolato al divertimento videoludico. Oggi le puoi acquistare risparmiando scegliendo la versione che preferisci, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera che ha appena preso il via sull’e-commerce e che andrà avanti fino alla prossima settimana, più precisamente fino al 31 marzo.

Uova di Pasqua: quelle PlayStation sono in sconto

Puoi scegliere quello con cioccolato al latte e caramello che l’e-commerce propone con uno sconto del 30% rispetto al prezzo del listino ufficiale. Al suo interno ci sono un goloso KitKat Bunny di cioccolato al latte ripieno e un codice per ottenere una settimana di prova gratuita dell’abbonamento PlayStation Plus Premium. In più, ti permette di partecipare al concorso per trovare un biglietto con ASTRO BOT GOLD vincere una console PlayStation 5 e il gioco dell’anno ASTROBOT.

C’è anche la versione con cioccolato al latte, sempre in offerta a -30% in confronto al listino. La sorpresa nascosta al suo interno che potrai scartare nel giorno di Pasqua (se riuscirai ad attendere) non cambia.

