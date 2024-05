Update Windows 11: installazione anticipata con supporto HDR e Sudo

Microsoft ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento Windows 11 24H2 nella Release Preview, l’ultimo step prima della distribuzione ufficiale a tutti gli utenti di Windows 11. L’aggiornamento introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui il supporto per lo sfondo HDR, il risparmio energetico, Sudo per Windows, Rust nel kernel di Windows e molto altro.

L’aggiornamento sarà ufficialmente distribuito tramite Windows Update nel corso dell’anno, ma gli utenti possono già ottenere la versione finale iscrivendosi al programma Windows Insider e selezionando l’opzione Release Preview nella sezione Windows Update di Windows 11.

Tutte le novità dell’aggiornamento Windows 11 24H2

Supporto per sfondi HDR e adattamento multi-monitor

Una delle novità più interessanti di Windows 11 24H2 è il supporto per gli sfondi HDR, che consente l’utilizzo di immagini JXR come sfondo del desktop. Inoltre, se si utilizzano più monitor, Windows 11 adatterà automaticamente lo sfondo in base alle caratteristiche di ciascun display.

Risparmio energetico

L’aggiornamento introduce anche una nuova modalità di risparmio energetico, progettata per ridurre il consumo di energia riducendo le prestazioni del sistema. Questa funzione è particolarmente utile per prolungare la durata della batteria sui computer portatili, ma funzionerà anche con i PC desktop, consentendo di ridurre l’energia utilizzata da un impianto di gioco.

Comando Sudo integrato per gli sviluppatori

Windows 11 24H2 include un comando Sudo integrato, pensato per gli sviluppatori. Microsoft utilizza sudo all’interno di Windows per consentire agli utenti di eseguire comandi con privilegi elevati direttamente da una sessione della console senza privilegi elevati. Il comando sudo può essere configurato in tre modalità: una nuova finestra, con input disabilitato e in linea, quest’ultima più simile al sudo di Linux.

Nuove funzionalità in Esplora file e Impostazioni rapide

L’aggiornamento aggiunge la possibilità di creare archivi 7-zip e TAR direttamente in Esplora file, oltre a una vista scrollabile del flyout delle Impostazioni rapide che appare sopra la barra delle applicazioni.

Voice Clarity alimentata dall’intelligenza artificiale

La 24H2 include una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale, che non richiede più la presenza di chip per unità di elaborazione neurale (NPU). Voice Clarity rimuove i rumori di fondo durante le chiamate o le registrazioni audio.

Miglioramenti all’assistente Copilot integrato

L’assistente Copilot integrato in Windows 11 è stato migliorato, con un pulsante dedicato sul lato destro della barra delle applicazioni e un maggior numero di comandi per modificare le impostazioni, attivare le funzioni di Windows e altro ancora.

Disponibilità delle nuove funzioni AI

L’aggiornamento include anche tutte le nuove funzioni AI presentate da Microsoft all’inizio della settimana, ma per utilizzarle è necessario un nuovo Copilot Plus PC, che saranno disponibili solo dal 18 giugno a partire da 999 dollari.