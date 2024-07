URL shortener: le migliori alternative a goo.gl

Google ha appena annunciato l’ennesimo step del percorso che porterà, nella seconda metà del 2025, all’addio definitivo a goo.gl, il celebre URL shortener lanciato nel 2009. Già da tempo non è possibile utilizzarlo per accorciare i link, ma la novità è che, dall’agosto del prossimo anno, smetteranno di funzionare quelli creati in passato. C’è dunque poco più di un anno per correre ai ripari, evitando di ospitare sulle proprie pagine collegamenti interrotti. Qui è dove proponiamo alcuni servizi analoghi e alternativi a quello di bigG.

goo.gl addio: i migliori URL shortener disponibili

Può tornare utile anche a chi è alla ricerca di uno strumento simile. Dopotutto, per condividere il link di questo articolo, inviare in chat bit.ly/4d8g5g1 è molto più comodo ed elegante rispetto a https://www.punto-informatico.it/url-shortener-migliori-alternative/ . No?

Il più conosciuto è forse Bitly. Raggiungibile all’indirizzo bitly.com, ha tra i suoi punti di forza una suite di funzionalità come il supporto alla condivisione mediante codici QR, opzioni per la personalizzazione e molto altro. Può essere utilizzato gratuitamente, ma per i più esigenti c’è una versione a pagamento.

Un altro servizio storico della categoria è TinyURL (tinyurl.com). Dalla sua ha la semplicità dell’interfaccia e la facilità di utilizzo.

Forse meno conosciuto, ma altrettanto valido, è Dub (dub.co). Il set di funzionalità è del tutto paragonabile a quello dei servizi precedenti.

Zapier (zapier.com) punta sull’automatizzazione del processo e sull’integrazione con le altre applicazioni. Non è prevista una versione gratuita, l’utilizzo è incluso con la sottoscrizione al pacchetto proposto che include altri strumenti.

Short.io (short.io) è tra le alternative migliori per quanto riguarda il piano gratuito, mentre quello premium include strumenti avanzati per la personalizzazione e l’analisi dei link creati.

L’elenco potrebbe proseguire con altre opzioni (Rebrandly e BL.INK) solo per citarne un paio. Il consiglio è di provarle, per capire quale meglio si adatta a soddisfare le proprie esigenze.