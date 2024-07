Google, addio al servizio goo.gl: URL non funzionanti

Tra poco più di un anno, tutti i link accorciati dal servizio goo.gl smetteranno di funzionare. A renderlo noto è direttamente Google, che taglia così definitivamente il suo ennesimo ramo secco, annunciando l’ultimo step di un percorso di addio avviato ormai diverso tempo fa.

goo.gl, l’addio definitivo fissato per il 2025

Per chi non ne è a conoscenza, si tratta dello strumento che, per lungo tempo, ha permesso di abbreviare i collegamenti alle pagine Web e agli altri contenuti su Internet, così da renderne più semplice la gestione e la condivisione. Ad esempio, trasformando https://www.punto-informatico.it/goo-gl-addio-url-non-funzionanti/ in https://goo.gl/****** .

A partire dal 23 agosto 2024, tutti i link generati, prima di portare a destinazione, mostreranno una pagina di intermezzo con un messaggio relativo all’abbandono. Poi, l’addio si concretizzerà in modo definitivo il 25 agosto 2025.

L’URL shortener di Google non serve più

La decisione è motivata da quelle che bigG descrive come una sorta di presa di coscienza. Il gruppo di Mountain View ritiene che le modalità di ricerca e fruizione dei contenuti su Internet siano radicalmente cambiate rispetto al passato. Inoltre, nel tempo sono stati resi disponibili numerosi URL shortener alternativi. Quest’ultima è una magra consolazione per chi, tra poco più di dodici mesi, si troverà a dover fare i conti con i collegamenti non più funzionanti.

A conti fatti, si rischia così di alimentare sempre più quel buco nero online a cui abbiamo dedicato un articolo su queste pagine nei mesi scorsi. Quel decadimento digitale che progressivamente erode quanto presente online o rende più difficoltoso l’accesso alle risorse.

Il lancio del servizio goo.gl risale all’ormai lontano dicembre 2009. In un primo momento, era legato alla Google Toolbar e a Feedburner, per poi diventare un’entità a sé stante l’anno successivo. Va detto che già dall’aprile 2018 non accetta nuovi utenti e, dal 2019, ha smesso di accorciare nuovi link.