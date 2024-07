Netflix: l'app per Meta Quest non è più disponibile

Ci sono cattive notizie per i possessori del visore Meta Quest e che fanno anche uso su di esso dell’app Netflix dedicata, in quanto quest’ultima non è più disponibile. Per fortuna, però, vi è un pratico rimedio: gli utenti possono accedere alla celebre piattaforma di streaming video direttamente dal browser del visore.

Netflix: addio a Meta Quest

Da tenere presente che l’app Netflix per Meta Quest non veniva aggiornata ormai da svariato tempo a questa parte, mentre ora accedendo al servizio via browser diventa possibile usufruire di tutte le più recenti funzionalità della piattaforma, senza contare che è pienamente supportato lo streaming a 1080p e pure il multitasking.

L’app Netflix per Meta Quest è stata lanciata nel 2019, ma ad oggi presentava diverse limitazioni. La risoluzione massima era ferma a 480p e mancavano funzionalità come il passthrough (visione del mondo reale sovrapposta a quello virtuale) e la possibilità di scaricare contenuti per la visione offline, il che poteva essere accettabile sino a qualche anno fa, ma con l’avanzare delle tecnologie le cose sono ovviamente cambiate.

Con l’uso di Netflix via browser rimane tuttavia l’impossibilità di scaricare contenuti per la visione offline, ma a suo vantaggio in tal modo si può fruire di altri ambienti virtuali mentre si guarda un video.

Uno scenario analogo si è palesato anche su Apple Vision Pro, per il quale non è mai stata resa disponibile l’app ufficiale di Netflix e in tal caso gli utenti possono fruire del servizio via browser, ma l’esperienza non è propriamente fluida come potrebbe esserlo adoperando una soluzione dedicata.