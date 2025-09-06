US Open 2025: quando si gioca e dove vedere la finale Sinner - Alcaraz

Ci siamo: è tutto pronto per la finale degli US Open 2025 che vedrà, ancora una volta, l’ormai eterna sfida tra Sinner e Alcaraz che si sono già sfidati al Roland Garros e a Wimbledon (ma anche a Roma e a Cincinnati).

Il match è in programma per domenica 7 settembre quando in Italia saranno le 20:00. Per gli appassionati italiani, quindi, sarà possibile seguire la sfida comodamente, sia in TV che in streaming.

Per la diretta streaming, in particolare, è possibile scegliere NOW e il Pass Sport, disponibile con un prezzo scontato fino a 19,99 euro al mese per 12 mesi.

US Open 2025: dove vedere la finale Sinner vs Alcaraz

La finale degli US Open 2025 sarà trasmessa in diretta TV sia da Sky, per gli abbonati che hanno attivato il pacchetto Sky Sport, che da Super Tennis, sul canale 64 del digitale terrestre.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, gli abbonati a Sky hanno la possibilità di puntare su Sky Go, incluso nel proprio abbonamento.

Per tutti gli altri, invece, c’è NOW, con il Pass Sport che permette l’accesso a tutta l’offerta sportiva presente in catalogo Sky. Si tratta del servizio giusto per gli appassionati di sport.

Con NOW, infatti, è possibile seguire tantissimi eventi durante tutto l’anno, anche per quanto riguarda il tennis. Il costo del servizio è di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 29,99 euro al mese, senza vincoli.

L'attivazione del Pass consente l'accesso immediato ai contenuti presenti in catalogo.

