Come usare Nano Banana Pro con NotebookLM per le presentazioni

Trovare idee è relativamente semplice. Trasformarle in presentazioni professionali è tutta un’altra storia. Font, layout, immagini, spaziature, colori da abbinare. Molti hanno informazioni valide, ma non le competenze grafiche per renderle visivamente efficaci. E sapere esattamente cosa comunicare, ma non riuscire a dargli un aspetto curato è frustrante.

Le nuove funzionalità visive di NotebookLM, basate su Nano Banana Pro di Google, promettono di risolvere questo problema.

Invece di iniziare con una presentazione vuota e farsi prendere dalla sindrome da pagina bianca, è possibile caricare materiali di lavoro anche molto grezzi, come appunti sparsi, bozze incomplete, documenti di ricerca e persino foto casuali. NotebookLM è in grado di pensare visivamente, senza che l’utente debba progettare tutto manualmente slide per slide.

7 modi trasformare appunti caotici in presentazioni perfette con Nano Banana Pro

1. Trasformare ricerche infinite in presentazioni istantanee

NotebookLM può convertire automaticamente rapporti di ricerca chilometrici in slide strutturate. Invece di elenchi puntati buttati lì a caso senza criterio, organizza i contenuti in sezioni tematiche che rendono la ricerca facile da seguire visivamente.

Un caso tipico può essere un progetto di ricerca approfondito su un argomento tecnico che richiede di sintetizzare informazioni da più fonti. Per esempio, un’analisi sulle innovazioni tecnologiche che comprende aspetti tecnici, impatti economici, considerazioni etiche e tendenze di mercato.

Basta caricare tutti gli appunti sparsi su NotebookLM e chiedere di creare una presentazione, il sistema organizza automaticamente il materiale in modo coerente. Identifica quali concetti, sparsi tra le varie fonti, si collegano tra loro, e rende evidenti le connessioni. Non si tratta solo di assemblare slide. Il sistema comprende la narrazione nascosta nei dati e la presenta visivamente in modo logico.

Il prompt efficace: Crea una presentazione da questa ricerca organizzando per temi principali. Genera delle immagini per illustrare concetti complessi e collegare informazioni da fonti diverse.

2. Slide da appunti

NotebookLM è in grado di trasformare appunti incompleti, punti chiave buttati giù velocemente, pensieri a metà in una narrazione coerente con titoli sensati, una struttura logica e una sequenza di slide che ha un senso e scorre in modo naturale. Magari non è ancora una presentazione pronta per essere mostrata, ma è un punto di partenza decisamente migliore rispetto una schermata vuota.

Aiuta a superare il blocco iniziale. Invece di perdere tempo a capire da dove partire, ci si ritrova subito con una struttura già impostata, che può essere affinata, corretta e migliorata passo dopo passo.

Il prompt: Prendi questi appunti disorganizzati e crea una presentazione con struttura logica, titoli chiari e sequenza narrativa.

3. Brainstorming visivo

Poiché Nano Banana si integra perfettamente con NotebookLM, si può chiedere all’intelligenza artificiale di trasformare idee ancora in fase di elaborazione in slide visive, anche mentre si sta semplicemente ragionando sui concetti. Non serve avere tutto chiaro fin dall’inizio.

Vedere le proprie idee organizzate graficamente rende più facile confrontare rapidamente diverse direzioni possibili, individuare subito i concetti che non funzionano e riconoscere quelli più promettenti. E su quelli, aggiungere dettagli e contesto visivo.

L’intelligenza artificiale prende tutti gli appunti e li usa per creare immagini che si adattano perfettamente alla presentazione che si sta sviluppando. Il prompt: Esplora questi tre concetti visivamente attraverso slide separate. Per ciascuno, genera un’immagine che illustri l’idea principale.

4. Applicare lo stile del brand senza essere provetti designer

NotebookLM può applicare uno stile senza che si debba essere graphic designer. È possibile specificare tono del marchio (formale, giocoso, tecnico); preferenze di colore (palette specifiche); priorità visive (minimalismo, ricchezza di dettagli); loghi ed elementi grafici ricorrenti.

Può ricavare lo stile anche da delle immagini allegate. È utile ad esempio, quando si vogliono aggiornare vecchie presentazioni mantenendo una certa coerenza visiva senza ricominciare da zero ogni volta. Il prompt: Applica questa palette di colori [specificare colori] e mantieni uno stile visivo minimalista coerente attraverso tutte le slide.

5. Semplificare concetti impossibili con illustrazioni

È qui che Nano Banana Pro dà davvero il meglio di sé. Concetti astratti, tecnici, difficili da spiegare diventano improvvisamente chiari con un’illustrazione giusta. Usando immagini generate da intelligenza artificiale, NotebookLM crea illustrazioni basate su qualsiasi cosa sia stata caricata. Anche dalle note più disordinate e approssimative.

Il prompt: Crea un’illustrazione che mostri visivamente [concetto complesso] in modo comprensibile a chi non ha un background tecnico.

6. Convertire documenti lunghissimi in presentazioni chiare

NotebookLM può gestire documenti enormi senza alcuna difficoltà. Invece di sfogliare manualmente centinaia di pagine per capire cosa includere nella presentazione, si può caricare tutto il materiale e chiedere all’AI di suddividerlo in sezioni e slide visive.

Il risultato è una presentazione con un contenuto molto più facile da esplorare e da discutere, non solo perché è più sintetica, ma soprattutto perché è organizzata in modo logico e chiaro, spesso meglio di quanto si riuscirebbe a fare manualmente partendo da zero.

Il prompt: Analizza questo documento lungo e crea una presentazione che catturi i punti chiave organizzati per argomento principale.

7. Trasformare foto casuali in infografiche professionali

Le immagini sono più facili da trovare o generare con qualsiasi AI. Le infografiche sono molto più difficili da creare. Devono comunicare dati, mantenere la coerenza visiva, essere chiare, ma non sovraffollate.

Generarle con l’intelligenza artificiale è solitamente un terno al lotto. O vengono perfette o sono completamente inutilizzabili.

NotebookLM con Nano Banana può creare infografiche che riassumono visivamente informazioni complesse, caricando materiale di ricerca e alcune foto di riferimento. Il prompt: Crea infografiche che visualizzino [dati/informazioni] in formato timeline mettendo in evidenza i punti chiave.

Come usare NotebookLM con Nano Banana Pro

Il processo è molto semplice.

Aprire NotebookLM e creare un nuovo notebook;

Caricare i materiali, come appunti, documenti, immagini, qualsiasi cosa;

Chiedere di creare una presentazione specificando cosa si vuole visualizzare;

Raffinare con istruzioni aggiuntive su stile, tono o contenuto specifico;

Esportare la presentazione o continuare a provare.

NotebookLM con Nano Banana Pro non sostituisce i designer professionisti. Ma dà speranza a chi riesce a malapena a disegnare una linea dritta.