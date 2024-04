USB 2-in-1 Ultra Dual Drive Luxe di SanDisk da 64GB scontata del 40%

Se siete alla ricerca di uno spazio di memoria elegante e versatile per i vostri dispositivi USB, sia di tipo Type-C che Type-A, la soluzione ideale potrebbe essere la chiavetta USB Ultra Dual Drive Luxe di SanDisk. Attualmente in promozione esclusiva su Amazon, potete portare a casa la versione da 64GB ad un prezzo incredibile di soli 17,95 euro.

Caratteristiche principali della chiavetta USB Ultra Dual Drive Luxe di SanDisk

Il design intelligente di questa chiavetta presenta una funzionalità girevole che consente di trasformare il dispositivo da Type-C a Type-A in modo semplice e pratico. L’involucro in metallo di alta qualità protegge i connettori e include un anello per portare comodamente l’unità sempre con voi. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la chiavetta USB è dotata della tecnologia 3.1 Gen 1 di fascia alta, garantendo prestazioni elevate con una velocità di lettura fino a 150 MB/s, consentendo un trasferimento rapido dei file su computer o altri dispositivi di archiviazione.

Con l’applicazione Memory Zone di SanDisk è possibile effettuare il backup automatico delle foto in modo semplice e intuitivo. In sintesi, se state cercando una soluzione di archiviazione affidabile e dal design elegante, l’Ultra Dual Drive Luxe di SanDisk è la scelta perfetta. Approfittate dell’offerta su Amazon per la versione da 64GB, passando da 29,99 euro a soli 17,95 euro. Le consegne sono rapide e gratuite per gli abbonati ad Amazon Prime. Non lasciatevi scappare questa occasione!