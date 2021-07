USB 3.0 e USB Type-C: questa chiavetta è GENIALE

Se la giri di qua, è una chiavetta USB 3.0 tradizionale; se la giri di là, è una chiavetta USB Type-C. Se la giri di qua, puoi usarla con il tuo notebook; se la giri di là, puoi usarla sul tuo smartphone. Comunque tu la giri, è una chiavetta USB, ma in base a come la giri cambia il formato. Concept geniale, insomma, perché con un semplice gesto della mano definisci il formato con cui vuoi entrare nel tuo dispositivo.

La chiavetta USB 2-in-1

Quel che cambia è il verso, ma non la sostanza: entrambi i formati garantiscono massima velocità di trasferimento dati e ciò rende la chiavetta particolarmente performante in ogni occasione. Ma a differenza di qualsiasi altra chiavetta, non devi preoccuparti del formato di ingresso, né di avere adattatori alla portata, né altro: sta tutto nell'intelligente progetto Kexin e nel suo perno rotante che libera un pennino per proteggere l'altro e viceversa.

Double face. Così:

I dati sono gli stessi: sono nella medesima memoria (32GB, 64GB o 128GB), ma con la possibilità di portarli su qualunque device grazie al doppio formato. Due anche i colori disponibili: argento o nero, con quest'ultimo forte di sconti mediamente maggiori pur con differenze minime tra le due versioni.

Gli sconti disponibili in queste ore rendono la chiavetta Kexin anche particolarmente accessibile:

Allora? È o non è, nella sua incredibile semplicità, un concept assolutamente geniale?