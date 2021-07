USB-C, 5 cavi al prezzo di 3: si sale di livello

Passare da 11,99 euro a 7,99 è come avere 5 cavi al prezzo di 3: in questa suite INIU al centro delle attenzioni v'è lo standard USB-C, destinato nei prossimi mesi ad entrare capillarmente in ogni casa per sostituire le precedenti versioni. Succederà ovunque: case assediate dal precedente formato dovranno far pulizia nei cassetti per fare spazio ai nuovi cavi in entrata, compatibili con ogni smartphone o tablet di nuova generazione. Con questa offerta hai la tua prima opportunità a basso costo, accertandoti così di avere cinque differenti cavi USB-C per ogni esigenza.

La differenza tra le singole unità sta nella lunghezza e quest'ultimo dettaglio è fondamentale per identificare il corretto ambito di utilizzo del cavo. La confezione INIU mette assieme:

2 cavi da 1 metro

2 cavi da 1,8 metri

1 cavo da 3 metri

Se i cavi da 1 metro sono ideali soprattutto a scrivania e in auto, i cavi da 2 metri sono perfetti per una ricarica dello smartphone sul comodino e per gli ultimi scroll notturni; il cavo da 3 metri serve invece le esigenze extra, per arrivare laddove altrimenti sarebbe complesso (ad esempio da una presa a muro al centro del divano, commentando le partite in tv con i propri amici)

Non un cavo singolo, non una selva di scomodi adattatori o riduzioni, ma una intera suite scontata ed una soluzione definitiva. 7,99 euro e molti problemi sono risolti: con la USB-C si sale di livello e quando i nuovi device entrano in casa bisogna farsi trovare pronti.