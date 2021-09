USB-C, il grande salto con soli 5 euro di spesa

Se sempre più dispositivi con USB Type-C ti entrano in casa, è venuto il momento di svuotare i cassetti dai vecchi cavi USB tradizionali per adottare in pianta stabile il nuovo formato. USB-C ha infatti potenzialità molto più elevate, è più comodo nell'uso ed è ormai lo standard adottato dai nuovi PC, tablet e smartphone sul mercato. Bisogna dunque dotarsi di cavi per tutte le occasioni (per l'auto, per la ricarica in salotto, per il collegamento al desktop, per la borsa del laptop) ed occasioni come questa vanno dunque colte al volo: con soli 5,04 euro, infatti, puoi portarti a casa 5 cavi USB di varia misura, per tutte le esigenze.

Solo 5,04 euro? Esatto, grazie ad un doppio sconto di cui puoi approfittare in queste ore per abbattere un prezzo iniziale che parte in realtà da 14,98 euro. Ecco come fare.

USB Type-C, 5 cavi a 5 euro

Il primo passo da compiere è mettere nel carrello il set INIU comprensivo di 5 cavi USB Type-C di differenti lunghezze (1+1+1,8+1,8+3 metri):

Il prezzo originale scende a questo punto a 11,04 euro grazie allo sconto disponibile in queste ore come offerta lampo su Amazon. Ma non finisce qui: invece di pagare direttamente l'acquisto, è sufficiente fare una ricarica di 60 euro per ottenere istantaneamente uno sconto di 6 euro al prossimo acquisto (qui tutti i dettagli sull'offerta). Il prossimo acquisto è già nel carrello che ti aspetta: non resterà che portare avanti l'ordine per decurtare immediatamente i 6 euro dal costo e arrivare ai definitivi 5,04 euro.

Spedizione gratuita e immediata. Entro poche ore avrai nuovi cavi USB Type-C a disposizione per ricariche, scambio dati, collegamenti e quant'altro.