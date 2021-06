USB-C, mai più senza: 6 cavi per ogni esigenza

In quanti e quali modi utilizzi i cavi USB-C? Essendo ormai diventato uno standard utilizzato su ogni smartphone e pc di nuova generazione, le occasioni sono molteplici e poco alla volta i vecchi formati stanno per essere messi da parte. Bisogna dunque organizzarsi di conseguenza, scegliendo la giusta lunghezza per ogni circostanza. Con appena 6,26 euro (offerta Amazon) puoi accedere ad un pacchetto di 6 cavi USB-C di lunghezza differente, così da poter declinare le tue necessità in base al contesto sapendo di avere sempre il cavo giusto al momento giusto.

Mai più senza, insomma: non dovrai cercare in fondo ai cassetti sperando in adattatori di fortuna e non dovrai arrotolarti in cavi mal proporzionati: con il kit Gianac potrai semplicemente distribuire i tuoi cavi nei vari contesti in cui andrai ad utilizzare i tuoi device. Ad esempio:

25cm per collegare smartphone e laptop senza avere ingombri sul piano

per collegare smartphone e laptop senza avere ingombri sul piano 50cm per collegare lo smartphone al caricatore dell'auto

per collegare lo smartphone al caricatore dell'auto 100cm per collegare lo smartphone alla USB della postazione desktop

per collegare lo smartphone alla USB della postazione desktop 200cm per tenere in carica lo smartphone mentre si chatta sul divano

per tenere in carica lo smartphone mentre si chatta sul divano 300cm per arrivare ove altri non potrebbero

Tutto ciò per appena 6,26 euro grazie allo sconto del 30% che porterà presto in esaurimento le scorte disponibili. Puoi scegliere; cavo rosso o cavo nero. L'importante è non restare mai più senza.